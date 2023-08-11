الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء النهرى: 300 مليار دولار تكلفة مواجهة التغيرات المناخية للدول النامية

علاء النهري
علاء النهري

كشف الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، عن أسباب إخلال الدول المتقدمة بوعودها في مكافحة التغيرات المناخية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن تكلفة مواجهة التغيرات المناخية بالنسبة للدول النامية فقط تقدر بـ300 مليار دولار.

وأضاف أن الدول الإفريقية في أشد الحاجة إلى التكيف مع التغيرات المناخية والعالم يمر بأزمة صعبة جدًا بسبب هذه التغيرات، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة دائمًا ما تقدم وعودًا بأنها ستساعد على حل أزمة التغيرات المناخية ولكنها لا تفي بوعودها.

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ الذي أقيم في شرم الشيخ لقى معارضة كبيرة جدًا من جانب  الدول المتقدمة بشأن دفع 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح أنه من 2% إلى 9% من إجمالي الناتج المحلي للدول الإفريقية تنفق على مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، موضحًا أن مصر من خلال مؤتمر المناخ استطاعت أن تجعل الدول المتقدمة توافق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار التي عجزت عن إنشائه كل مؤتمرات المناخ السابقة.

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