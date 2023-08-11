الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار أعمال رصف وتطوير «طريق دماريس» بالمنيا (صور)

تكثيف أعمال رصف طريق
تكثيف أعمال رصف طريق دماريس بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من أعمال رصف طريق دماريس، ضمن الخطة الأستثمارية للعام المالي الجديد “2023 - 2024”.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لمراكز المدن لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدينة والقرى.

من جانبه، قال اللواء هاني بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن أعمال الرصف تشمل 1.5 كيلو متر، حيث تم كشط الطبقة القديمة لبدء اعمال الرصف ووضع طبفة من الحيبة ضمن تجهيز الطريق لأعمال الرصف موجها بتنفيذ الأعمال بكفاءة عاليه وفى الوقت المحدد لها.

ويُتابع عماد محمود، نائب رئيس المدينة، أعمال تمهيد الطريق قبل الرصف لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدينة والقرى التابعة كما تم رفع الأتربة من جانبى الطريق أمام شارع مصر للحفاظ على نظافة الطرق.

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المنيا ازالة الطبقة الاسفلتية القديمة ووضع طبقة حيبة تمهيدا للرصف طريق دماريس بمدينة المنيا أجتماع لمناقشة مشروعات الخطة الأستثمارية اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا

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