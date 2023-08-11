الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كورال معهد قيثارة للموسيقى يتألق في الحفل الختامي بمعهد إعداد القادة

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

قدم كورال معهد قيثارة للموسيقى من ذوى القدرات الفائقة، أداءً رائعاً في الحفل الغنائي الختامي للملتقى القمى للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي نُظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار مبدعون باختلاف 2.

وأشاد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، بجهود الدكتور كرم ملاك، رئيس مجلس إدارة معهد قيثارة للموسيقى وعميد كلية التربية الموسيقية السابق، لدعمه المستمر لذوي القدرات الفائقة وتنظيمه لحفل غنائي لفريق قيثارة للموسيقى "من ذوي القدرات الفائقة" خلال الملتقى القمى لطلاب ذوي القدرات الفائقة في الجامعات والمعاهد المصرية.
وأبدى مدير معهد القادة امتنانه للشباب  المشاركين الذين أبهروا الحضور خلال الحفل الذي شهد تنوعاً رائعاً في الفقرات، تميزت الفقرات بأغانٍ وطنية مثل "فيها حاجة حلوة" و"مصر بحبها" و"الأرض الطيبة"، إضافة إلى أداء رائع لأغانٍ فردية متنوعة وأناشيد دينية.

الأكثر قراءة

بعد 3 سنين حب.. انفصال ميرا ميخائيل ومحمد عطية يتصدر التريند

سقوط الشيخ ماهر المعيقلى خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

جهود مكبرة لكشف لغز وفاة مواطن وزوجته داخل منزلها بقنا

قناة الناس| من هم المقربين الذين ذكروا في سورة الواقعة؟.. يسري جبر يُجيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع