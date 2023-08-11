"القاهرة الإخبارية": اعتراض قارب يقل 67 مهاجرا قبالة سواحل المغرب

أعلنت البحرية المغربية، اعتراض قارب يقل 67 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل غرب البلاد، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

ومنذ يومين، تمكنت قوات خفر السواحل التابعة للبحرية المغربية من إنقاذ 56 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة.

وأوضح بيان صادر عن قوات خفر السواحل المغربية، أنه في أثناء القيام بدورية بحرية في عرض ساحل منطقة طانطان على المحيط الأطلنطي جنوب المغرب تم العثور على 56 شخصا من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قارب تقليدي أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة.

وأفاد البيان بأنه تم تقديم الإسعافات الأولية للأشخاص الذين كانوا على متن القارب ونقلهم إلى ميناء طانطان، وتسليمهم إلى سلطات الأمن المغربي المختصة.