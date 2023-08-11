أستاذ استثمار يتحدث عن حجم الاستثمارات فى سيناء

كشف الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، عن حجم الاستثمارات في سيناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن سيناء كانت تعد نقطة ساخنة فى الدولة ومحور احتكاك ما بين التنمية والإرهاب، لذلك الدولة استثمرت حوالي 600 مليار جنيه في شتى المجالات في سيناء موزعة على بنية تحتية وطرق وكهرباء وجامعات.

وأضاف أن الدولة استطاعت من خلال محاربة الإرهاب والقضاء عليه فى أن تفتح الطريق للتنمية فى سيناء، فهى تمثل ثلث مساحة الدولة، وبها تنوع فى مصادر الطاقة والموارد المختلفة ونقطة كبيرة فى مجال التنمية.

وأوضح أن الدولة عملت على ربط سيناء بها من خلال الأنفاق والكبارى، وهو شريان أساسى للدفع بالتنمية فى الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة حققت إنجازات فى مجالات الصناعة والزراعة والتعليم بسيناء، حيث تضم 4 جامعات ومستهدف أن تكون بها 8 جامعات وما تم بها من مدارس ومساحات زراعية مختلفة واستصلاح أراضٍ بها.