الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جمعية تونس للإعلام الجغرافى: الحرائق المنتشرة بالعالم "ظواهر متوقعة"

الدكتور محمد العياري
الدكتور محمد العياري رئيس جمعية تونس للإعلام الجغرافي

أكد الدكتور محمد العياري، رئيس جمعية تونس للإعلام الجغرافي، أن الحرائق المنتشرة في عدد من دول العالم الآن هي ظواهر متوقعة منذ عقود ناجمة عن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الأزمة المناخية الآن ستحدث بما يسمى بـ"الكارثة الكبرى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، أنه من المتوقع الآن ومع استمرار أزمة التغيرات المناخية، أن نشاهد مشاهد مدمرة لعدد من البلدان تتمثل في الأمطار والفيضانات والأمطار الكارثية إذا لم تحل الأزمة المناخية.

وارتفعت حصيلة حرائق الغابات في جزر هاواي الأمريكية إلى 35 قتيلًا حتى الآن، في واحدة من أسوأ موجات حرائق الغابات، والتي وصفها حاكم هاواي بأنها من المحتمل أن تكون أكبر كارثة طبيعية في تاريخ الولاية، بسبب التغيرات المناخية التي تحاصر كوكب الأرض.

وقد أسفرت الحرائق العنيفة عن تدمير بلدة تاريخية سياحية كانت عاصمة هاواي بالقرن التاسع عشر، كما تقوم السلطات حاليًا بإجلاء السياح إلى المطار والسكان إلى مناطق للإيواء، ومن المرجح أن يتزايد أعداد الضحايا.
وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن الحرائق التي فاجأت الجزيرة الثلاثاء الماضي، أدت إلى عزل الجانب الغربي من الجزيرة في البداية، ثم تفشت النيران سريعًا، واضطر بعض الناجين إلى القفز في المحيط وتم إنقاذهم من قِبل حرس السواحل، وأصيب حوالي 30 شخصًا باختناق وحروق، ونزح الآلاف عن منازلهم، وتدمير أكثر من ألف مبنى.

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