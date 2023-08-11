أوكرانيا: ضربة روسية حاولت استهداف طيارين أثناء تدريبهم

أعلنت السلطات الأوكرانية عن أن هناك ضربة روسية حاولت استهداف الطيارين الأوكرانيين كانوا يستعدون لخوض التدريبات على طائرات F-16، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الرئيس، في بيان، على «تليجرام»: «هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب، ولماذا يعد التهكم والرشاوى خلال الحرب خيانة».

وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني هو المسئول عن تنفيذ هذا القرار.