بالإنفوجراف.. وزارة الشباب والرياضة تصدر حصادها الأسبوعى لأهم أنشطتها وبرامجها

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف الذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى أهم أنشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفعاليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنقضي من 5 حتى 10 أغسطس 2023 ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

البداية مع أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والهيئات التابعة:

- التقي الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لبحث استعدادات المنتخب القومي الأول لكرة اليد، الذي يستعد لخوض تصفيات أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ والبطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر في يناير من العام المقبل.

- التقى الدكتور أشرف صبحي، بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، بشباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة" YLY" المنضمين حديثاً للمشروع بموسمه الخامس.

- التقي الدكتور أشرف صبحي، بالكيانات الشبابية بمحافظة الجيزة، حيث أكد خلال اللقاء أن الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، كذلك حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية.

- شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي للمعد النفسي بوزارة الشباب والرياضة.

- أعلن الدكتور أشرف صبحي، عن تعاون استراتيجي مع وزارة الدفاع ممثل في مركز البحوث الطبية والطب التجديدي وعدد من الجامعات المصرية، بهدف استخدام التكنولوجيا الحديثة (الجينوم الرياضي)، في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية.

- التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء الوفد الشبابي المغربي، في إطار فعاليات برنامج تبادل الوفود المصري المغربي.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الموسم الخامس المسلسل الإذاعي "ولا في الأحلام" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، لتنمية مواهب الشباب المبدعين في المجالات الفنية.

- افتتح الدكتور أشرف صبحي، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

- التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السيد رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث التعاون المشترك بين الطرفين.

- بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر رالي Gumball3000 الدولي وهو حدث سنوي يقام على الطرق العامة لمسافة 3000 ميل (4800 كيلو متر) بمشاركة العديد من المشاهير الدوليين.

- اجتمع الدكتور أشرف صبحي، بمجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب، ومسئولي شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، ومصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مدينة العلمين.

جولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفقد عدد من المشروعات الشبابية والرياضية ولقاء شباب مصر في لقاء حواري مفتوح بمحافظتي الجيزة ومطروح ومدينة العلمين:

- افتتح الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الجيزة، عددا من المشروعات التى قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذها وتطويرها داخل نزل الشباب الدولي بكفر طهرمس ببولاق الدكرور، كذلك وضع حجر الأساس لحمام السباحة بنزل الشباب.

- تفقد الدكتور أشرف صبحي، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز شباب الكوم الأخضر، حيث قاما بافتتاح العديد من المشروعات التى تقوم وزارة الشباب بتنفيذها وتطويرها بالمركز.

- افتتح الدكتور أشرف صبحي بمصاحبة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ملعب الاسكواش والنادي الصحي بنادي الشرقية للدخان بالعمرانية.

- تفقد الدكتور أشرف صبحي، نادي طلعت حرب، وشارك في الندوة الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة التي تنفذها الوزارة بالنادي.

- تفقد الدكتور أشرف صبحي، الصالة المغطاة بمدينة العلمين للتأكد من جاهزيتها، قبل انطلاق البطولة العربية لأندية الجودو، التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٢ حتى ١٨ أغسطس الحالي.

- تفقد الدكتور أشرف صبحي، المدينة الشبابية الرياضية بقرية سيدي عبدالرحمن بالعلمين، للوقوف على جاهزية المنشآت الشبابية والرياضية بها.

ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإنجازات التالية:

- كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي لاعبي منتخباتنا القومية الحاصلين على العديد من البطولات والإنجازات الرياضية في ألعاب رفع الاثقال والكونغ فو والجودو والتايكوندو.

أهم الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة:

- نفذت وزارة الشباب والرياضة، اللقاء الختامي لمراكز تدريب كرة السلة للفتيات، بالمدينة الشبابية بأبي قير، بمشاركة ما يقرب من 500 فتاة من مراكز التدريب في 12 محافظة.

- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عنوصول قطار اختبارات الموسم الثاني (كابيتانو مصر) بمحافظة المنوفية (مدينة شبين الكوم)، بملاعب نادي الجمهورية الرياضي.

- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن ختام منافسات الأسبوع الثالث من دوري مراكز الشباب "توتـال انريجز" بمختلف محافظـات الجمهـوريـة، والمقام تحـت رعـايـة السيـد الـرئيـس عبـدالفتـاح السيـسي - رئيس الجمهورية.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وبمركز شباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة، أولي فعاليات البرنامج التدريبي لفتيات "ريحانة"، بمشاركة ممثلات عن ٢٧ محافظة، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية.

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الفوج الأول من المعسكر التدريبي لصقل مهارات سفراء برنامج مشواري، وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى مهارات تدريب المدربين، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

- شاركت وزارة الشباب والرياضة في ورش عمل لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030، حيث تمت مناقشة محاور العمل بالاستراتيجية السكانية المحدثة، والأهداف الفرعية لتمكين الشباب والمراهقين صحياً واجتماعياً واقتصادياُ.

- نفذت وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة حياة كريمة ملتقيات "توظيف مصر "بالشرقية وقنا من خلال مبادرة "توظيف مصر"، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت، ضمن فعاليات "صيف شبابنا" لتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية، الخاصة بالجلود، التي يتم تنفيذها تحت شعار "حرفتك. مهنتك"، بمركز شباب الحلواصى بمحافظة المنوفية.

- حققت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، معدلات إنجاز مميزة كمًا وكيفًا على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتلقي ورصد والاستجابة للشكاوى الواردة على البوابة من مختلف مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

- نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة بالسيارات الرياضية المُعدلة والدراجات النارية بكل من مدينة المنصورة الجديدة ومدينة دمياط الجديدة، للترويج للمشروعات والمدن الجديدة.

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات الملتقي الخامس للمنسقين الإعلاميين تحت شعار "الرسالة الإعلامية بين التطبيق العملى والميتا فيرس" بالغردقة.

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