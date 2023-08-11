كاتب صحفى لـ"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يستهدف أماكن تمركز قوات الدعم

قال الكاتب الصحفي السوداني عثمان ميرغني، إن الجيش السوداني خلال الأيام الماضية استهدف عدة مواقع لأماكن تمركز قوات الدعم السريع، مما أدى إلى وقوع خسائر ضخمة في الدعم السريع من حيث الأفراد والمعدات.

وأضاف الكاتب الصحفي السوداني في مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، يبدو أن الاستراتيجية والتكتيك اللذين يستخدمهما الجيش السوداني ناجحان جداً في ميل الميزان لصالحه، وسط أنظار وسعي السودانيين لتوقف هذه الحرب بين الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية، من دارفور، بتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في محيط منطقة القيادة العامة، ومحيط مقر سلاح المدرعات، بمنطقة شجرة جنوبي الخرطوم.

وأضاف "الجندي"، في رسالة على الهواء، أن الجيش السوداني سيطر بالكامل على المنطقة الجنوبية الغربية، مع تواصل القصف المدفعي العنيف وتحليق طائرات الجيش في مناطق بمدينة الخرطوم بحري.

وأوضح أن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله، نفى- في بيان رسمي- سيطرة الدعم السريع على ولاية وسط دارفور.