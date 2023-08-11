الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: جولة تفقدية لمنطقة عمل المنصورة.. وعقد عمل لشاب من ذوي الهمم بالدقهلية

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الدقهلية بشأن جولة  تفقدية لمنطقة عمل المنصورة، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين ، ومناقشة المعوقات التي تواجه عملية تقديم الخدمة ، في إطار جهود المديرية لمتابعة وتفقد سير العمل بالمناطق والمكاتب والوحدات الميدانية التابعة لها ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة مهام العمل فى المكاتب والوحدات التابعة للمديريات بالمحافظات ، وتفعيل منظومة العمل الإلكترونية فى مختلف الخدمات والأعمال الموكلة لكل منها، من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي 2030 والتنمية المستدامة ..

وأوضح حسام طلبة وكيل مديرية العمل بالدقهلية فى تقريره للوزارة ، تنظيم جولة لتفقد منطقة عمل المنصورة وسير العمل بها ، ومناقشة المعوقات والتحديات التى تواجهها فى القيام بمهام عملها ، والعمل على تقديم الحلول الممكنة لها ، وكذلك تفعيل منظومة العمل الرقمية فى ظل حوسبة الخدمات والاعمال ، الخاصة بمكاتب التفتيش العمالي ، والتشغيل ، والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية ، والتوجيه بجودة الخدمة والتيسير على المواطنين ..

وأضاف مدير المديرية ، انه التقى خلال جولته  أحد المواطنين من ذوي الهمم واستمع إلى طلبه فى توفير فرصة عمل له حيث أنه متزوج ويعول أسرة ،  وعلى الفور وجه مدير المديرية إدارة خدمة المواطنين بتوفير فرصة عمل حقيقية ولائقة فى احد منشآت القطاع الخاص  ومتابعة استلامه للعمل داخل المنشأة ، مؤكداً أن ذوي الهمم من أهم الملفات التي شدد عليها وزير العمل في كل اجتماعاته الدورية مع مديري المديريات ، كما أن وزارة العمل ومديرياتها تعمل في خدمة المواطنين وخاصة ذوي الهمم على الدوام من أجل مساعدتهم فى الحصول على فرص تدريب مهنى أو فرص عمل بالقطاع الخاص تساهم فى تحسين مستويات المعيشة والمشاركة فى عمليات التنمية .

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