الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إندبندنت: الاكتشاف المصري «توتسيتوس» يقدم رؤية فريدة حول الحيتان المنقرضة

جريدة الدستور

أبرزت صحيفة «اندبندنت» البريطانية الاكشتف المصري الذي أعلنت عنه جامعة المنصورة لنوع جديد من الحيتان المنقرضة، والذي عاش قبل 41 مليون سنة في السواحل المصرية، فيما أطلق عليه اسم «توتسيتوس رياننسيس» و«فرعون الحيتان».

وقالت «إندبدنت»، في تقرير لها بعنوان "اكتشاف حوت قديم صغير حديثًا يحمل اسمًا مستوحى من توت عنخ آمون"، إن فريق من الباحثين المصريين اكتشف نوع جديد من الحيتان الصغيرة المنقرضة وأطلقوا عليها اسم «توتسيتوس رياننسيس»، مشيرةً إلى أن تلك الحيتان عاشت في البحر منذ 41 مليون سنة، الذي يغطي مصر حاليًا.

وألقت الضوء على تفاصيل الاكتشاف المصري لـ«فرعون الحيتان»، موضحةً: "يقدر طول الحوت بـ2.5 متر (حوالي 8 أقدام) وكتلة جسم حوالي 187 كيلوجرام، والخبراء يعتقدون أن توتسيتوس هو أصغر حوت من فصيلة باسيلوصوريد معروف حتى الآن".

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه الحوت الذي تم اكتشافه حجمه صغير، لكنه يقدم رؤية فريدة من نوعها وغير مسبوقة في تاريخ الحيتان المنقرضة مبكرًا.

وينتمي حوت «توتسيتوس رياننسيس» إلى فصيلة «باسيلوصوريات» التي تكشف عن انتقال الحيتان للعيش في البحر بعد أن كانت تحيا على اليابس، وهي مرحلة حاسمة في تطور الحيتان، حيث تمكنوا حينها من تطوير خصائص تشبه الأسماك.

توتسيتوس فرعون الحيتان الاكتشاف المصري فصيلة باسيلوصوريد الحيتان المنقرضة

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