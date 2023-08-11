الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق لودر تسبب في وفاة شخص أثناء عبور الطريق

جريدة الدستور

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على سائق مُعدِّة «لودر» بالقاهرة لاصطدامه بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفي أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن أنه حال سير مُعدة «لودر»، بمحل البلاغ اصطدام قائدها بأحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، توفي مُتأثرا بإصابته، حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار بعد حادث سير.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ،وأقرَّ بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومساءلته قانونيًا.

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