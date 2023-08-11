حبس المتهمين بسرقة متعلقات المارة في القاهرة

قررت النيابة العامة حبس شابين بتهمة سرقة متعلقات المارة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت التحقيقات أن المتهمين شابان كانا يستقلان دراجة نارية يقوم أحدهما بقيادة الدراجة بينما يقوم الآخر بخطف حقائب السيدات أو هواتف المارة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اعترفا خلال جلسة تحقيق أمس مسائية بتفيذ 3 جرائم بعد القبض عليهم في مدينة نصر، وأن الشرطة تمكنت من القبض عليهم بعد ورود بلاغات ضدهم وتم رصدهم وضبطهم وبحوزتهم بعض المسروقات تم تحريزها وتقديمها مع المتهمين إلى النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة السرقة.