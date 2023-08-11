ضبط شخص محطة لاسلكية غير مرخصة في أطسا بالفيوم

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لإدارته محطة بث تليفزيوني لاسلكية بدون ترخيص، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية، قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية على مستوى نطاق بعض المناطق بمحافظة الفيوم، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف مقر المحطة المُشار إليها وأمكن ضبط المذكور ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (وحدة معالجة مركزية تستخدم فى إدارة الشبكة - 66 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية) وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي