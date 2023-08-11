الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مطبعة تروّج كتبًا تعليمية دون ترخيص فى الفيوم

مطبعة
مطبعة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لإدارته مطبعة دون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية، قيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بطباعة العديد من الكتب والملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لمختلف السنوات الدراسية، للتعليم قبل الجامعي، دون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة المُشار إليها، وضبط (المدير المسئول- مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا)، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على "12500 نسخة من الكتب والملازم التعليمية والأغلفة الخاصة بها لسنوات دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي بالمخالفة للقانون".

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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