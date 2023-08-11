الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات البخارية بالمنوفية

الدراجات البخارية
الدراجات البخارية

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، ارتكبوا وقائع سرقة بالمنوفية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة بدر بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها (5 دراجات نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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