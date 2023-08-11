الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| حفل "مسار إجبارى" ورضا البحراوى فى العلمين.. وتوقف بث تليفزيون لبنان

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

ذا أثلتيك: هارى كين يوافق على الانضمام لـ بايرن ميونخ

هاري كين

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن هاري كين، قائد منتخب إنجلترا ومهاجم توتنهام هوتسبير، وافق على الانتقال لـ بايرن ميونخ الألماني.. للمزيد اضغط هنا.

"مسار إجبارى" ورضا البحراوى يشعلان أجواء مهرجان العلمين.. الليلة

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يواصل مهرجان العلمين فعالياته الفنية المتنوعة خلال دورته الأولى، بمشاركة نخبة من فنانيِ مصر والوطن العربي، حيث يُقام اليوم حفل غنائي لفريق "مسار إجباري"، بالإضافة إلى حفل الفنان مسلم، وحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي.. للمزيد اضغط هنا

"القاهرة الإخبارية": إغلاق المجال الجوى فوق مطار فنوكوفو بموسكو

جريدة الدستور

أعلنت وكالة "تاس" عن إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو في موسكو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.. للمزيد اضغط هنا.

الصحة: إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت 9 مليارات جنيه

الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار مليون و814 ألفًا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين.. للمزيد اضغط  هنا.

أسعار النفط تتراجع ترقبًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.. و"برنت" يسجل 86.26 دولار

النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، قبيل صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي سيحدد الوضع الحالي للسوق.. للمزيد اضغط هنا.

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

بث تلفزيون لبنان

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمي، صباح اليوم، على كافة القنوات الأرضية المحلية، وكذلك منصات البث المباشر.. للمزيد اضغط هنا.

هاري كين منتخب إنجلترا مسار اجباري رضا البحراوي المجال الجوي الصحة اسعار النفط

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