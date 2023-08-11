الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القناة الأولى: مهرجان العلمين شهد ليلة مميزة بالحفلات الفنية وإقبال الزوار

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، إن فعاليات مهرجان العلمين، أمس، كانت مميزة ومبهرة وردود أفعال الزائرين عليها كانت رائعة، خاصًة حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت بسبب إقبال المتابعين له وتأثير موسيقاه عليهم.

وأضاف بيبرس، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن يوم أمس تميز بكثرة الفعاليات الفنية وتميزها بسبب الحفلات الغنائية والإقبال الكبير على حفلة بهاء سلطان وكارول سماحة، واستمراره لوقت أكثر مما يجب بسبب اندماج الجماهير معهم.

وأوضح مراسل القناة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، أن الأماكن بمنطقة العلمين الجديدة كانت تستعد لاستقبال الزائرين وجماهير الحفلات والتنظيم على كفاءة عالية، ولذلك ردود الأفعال كانت إيجابية تجاه العلمين، وأشادت بوجود الحفلات والنشاطات الرياضية المختلفة ومشاركتهم بها ونصحت الآخرين بزيارة العلمين والتمتع بجوها.

مهرجان العلمين العلمين مراسل القناة الأولى ردود أفعال الزائرين عليه رائعة القناة الأولى مهرجان العلمين مميز ومبهر

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