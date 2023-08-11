يُعرف سن اليأس بوصول المرأة عندما لا تمر بها الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا متتاليين، وهو نقطة تحول في حياة المرأة لأنه يحدث العديد من التغييرات في الجسم وينعكس ذلك على مظهر الجلد في الوقت الذي يسبقه.

هذا أيضًا يجعلها تعاني من تقلبات في الدورة الشهرية المنتظمة ، والتغيرات الهرمونية ، والوزن ، وتغيرات الجلد والشعر التي يمكن أن تكون مزعجة ومربكة للغاية.

يمكن أن يكون للتأثيرات المشتركة لانقطاع الطمث وانخفاض هرمون الاستروجين بعض التأثير الشديد على جلد المرأة وعاطفتها.

وحسب موقع Hindustan times فقد قال الدكتور سالرب سان استشاري الأمراض الجلدية عن العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث والتي تكون تغييرات تظهر على جلد المرأة.

جلد جاف.

بشرة جافة.

ظهور التجاعيد والخطوط.

ترهل الخدين.

الطفح الجلدي.

ظهور قشور القربى.

حكة.

تصبغ.

زيادة حب الشباب.

الإصابة بالاحمرار والوردية.

زيادة حساسية الجلد.

نمو شعر الوجه بكثافة.

الإصابة بمرض هاكستهاوزن الذي يسبب سماكة جلد اليدين والقدمين.

تغيرات في شكل الجلد عند المنطقة التناسلية.

الصدفية المتزايدة.

سقوط الشعر.

وأضاف: "تشمل العلامات الشائعة الأخرى أيضا الهبات الساخنة ، والتعرق الليلي ، والتقلبات المزاجية ، والاكتئاب ، والأرق وجفاف المهبل ، والتهيج ، والتهابات متكررة في المهبل والمسالك البولية ، وعدم الراحة والألم أثناء العلاقة الجنسية ويكون متوسط العمر الذي تصاب فيه المرأة بذلك من أوائل إلى منتصف سن الخمسينيات ".

لماذا تحدث هذه التغييرات؟

واستكمل: "بشكل رئيسي تحدث تلك الأعراض بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم ، نظرًا لأن هرمون الاستروجين يوجد عادة بكثرة في مناطق الأعضاء التناسلية والوجه والأطراف السفلية ، وبالتالي فإن انخفاضه يظهر بشكل أكبر على الجلد في هذه المناطق. والإستروجين مسؤول عن الحفاظ على مرونة الجلد وترطيبه عن طريق تعزيز احتباس الماء والحفاظ على نمو الشعر بشكل طبيعي، عندما تنخفض مستوياته يفقد الجلد قدرته على الحفاظ على رطوبته ويصبح الشعر أرق، كما أنه يقلل من دورات دوران الخلايا ويزيد من إنتاج الدهون أو الزيوت ".

ما الذي يمكن فعله لمكافحة مشاكل الجلد بعد انقطاع الطمث؟

بعض التغييرات البسيطة في الروتين اليومي للعناية بالبشرة يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة في جميع الأوقات.

منها تبني أسلوب حياة صحي، وممارسة الرياضة يوميًا ، والتركيز على النظام الغذائي والتغذية الجيدة ، والحد من التدخين.

- تدليك الوجه باستخدام زيت جيد للوجه في روتين البشرة اليومي، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين إنتاج الكولاجين.

- استخدام منظفات الوجه اللطيفة، ستعمل المنظفات التي تعتمد على الكريم أو الجل بشكل جيد جدًا، ويكون خالى من مركب البارابين.

استخدام مرطبات تحتوي على حمض الهيالورونيك والأحماض الدهنية والسكوالين والسيراميد.

عمل التقشير منتظم ويكون مقشرًا غير كاشط لا يضر الجلد، ويحتوي على أحماض ألفا هايدروكسي مثل أحماض الجليكوليك فهي خيار جيد لإزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين تجدد الخلايا.

التحدث مع طبيب الأمراض الجلدية عن العلاجات غير الغازية التي يمكن أن تساعد في إنعاش الجلد من أضرار التغيرات الهرمونية في سن اليأس، وتشمل هذه العلاجات البوتوكس وتجديد شباب الجلد بالليزر وعلاجات إزالة الشعر والحشو الجلدي للمساعدة في تحفيز إنتاج الكولاجين هذه العلاجات غير جراحية ولها فترة نقاهة قليلة جدًا.

وضع الكريم الواقي من الشمس كل يوم حيث يعمل بشكل جيد للغاية لحماية البشرة من الأشعة الضارة وأضرار الجذور الحرة والبقع الداكنة وعلامات الشيخوخة من أن تزداد سوءًا.

عند الشعور بالحاجة إلى الحكة ، يمكن وضع القليل من الماء البارد على المنطقة لان حك الجلد سيجعله أرق وأضعف

تجنب الاستحمام بماء ساخن.

وضعي الكريم المرطب عندما يكون الجسم لا يزال رطبًا.

خلال فصل الشتاء الحفاظ على تدفئة الجسم وارتداء أليافًا طبيعية لمساعدة الجلد على التنفس.

تجنب المعالجات الحرارية والمواد الكيماوية ووصلات الشعر، سيساعد ذلك على منع تلف الشعر.

تجنب وضع العطور أو المنتجات ذات الألوان والكحول.