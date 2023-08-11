"الأوقاف" تعلن انطلاق 11 قافلة دعوية.. وافتتاح 9 مساجد اليوم

تنطلق اليوم، الجمعة، إحدى عشرة قافلة دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، بالإضافة إلى ابتهالية كبرى تقام عقب صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بإمبابة بمحافظة الجيزة، وستنطلق هذه القوافل اليوم إلى المحافظات التالية:

1. مديرية أوقاف الجيزة- إمبابة.

2. مديرية أوقاف الإسماعيلية- أبوعطوة.

3. مديرية أوقاف شمال سيناء- نخل.

4. مديرية أوقاف الدقهلية- بلقاس.

5. مديرية أوقاف البحر الأحمر- رأس غارب.

6. مديرية أوقاف الفيوم- أطسا.

7. مديرية أوقاف المنيا- بني عبيد.

8. مديرية أوقاف الإسكندرية- العامرية.

9. مديرية أوقاف بني قنا- القف.

10. مديرية أوقاف دمياط- فارسكور.

11. مديرية أوقاف أسوان- بنبان.

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/ 1/ 2023 حتى تاريخه 60 مسجدًا منها 50 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.

مديرية أوقاف القليوبية

1. علي الشامي- سندنهور

مديرية أوقاف البحيرة

2. الحمد- دير أمس- أبوحمص

3. عزبة حمادة الشرقية- حفص- مركز دمنهور

4. السلام- عزبة الناموس- خط أبوريشة- حوش عيسى

مديرية أوقاف المنيا

5. أيوب البحري- عزبة أيوب- دير مواس

6. أحمد علي السيد- كوم الدكة- سمالوط

مديرية أوقاف الشرقية

7. السعودي- أنشاص الرمل

مديرية أوقاف سوهاج

8. الرحمة- قرية القطنة- طما- المدمر

مديرية أوقاف أسوان

9. الإيمان- العدوة شرق- الرديسية