الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الذرة الرفيعة والشامية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

• يزهر المحصول خلال هذا الشهر
• يتم الاهتمام بالري خلال هذا الشهر لأن أي عطش قبيل ميعاد الإزهار يؤثر على المحصول تأثيرا كبيرا
• يتم الري إما في الصباح الباكر أو قبيل الغروب لتأثير الري الضار وقت الظهيرة
• ينصح بعدم التوريق

وقد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

• تجنب التعطيش (إطالة فترات الري خاصة أثناء التزهير) حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والاخصاب وبالتالي يقل المحصول وتجنب ايضاً التغريق (زيادة ماء الري) حتى لا يؤدى إلى اصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالي يقل المحصول.
• الامتناع عن إجراء عمليتي التوريق (إزالة الأوراق الخضراء من النباتات) او التطويش (إزالة الجزء العلوي من النباتات) بغرض تغذية المواشي. حيث أن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين المادة الجافه وبالتالي نقل المحصول.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الذرة

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