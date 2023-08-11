الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تصف عنف الإخوان بعد خروجهم من السلطة؟.. مختار نوح يجيب لـ "الشاهد"

مختار نوح
مختار نوح

قال المحامي مختار نوح، المحامي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن عنف الإخوان بعد خروجهم من السلطة يأتي لأسباب نفسية موروثة في منهجهم، لافتا إلى أنه من خلال قراءة منهج الإخوان يمكن معرفة سبب كراهيتهم للأوطان، وكذلك معرفة أسباب تكالبهم على الأزهر. 

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان يظهرون أسوأ ما فيهم أثناء تمكينهم، أو عندما تكون أمورهم مستقرة ومرتاحة، أو عندما يكون العقاب مأمونا، لافتا إلى أن هذا ينطبق على الإخوان حتى في السجون، حيث إنه إذا أعطت إدارة السجن براحا وارتخاء في معاملة الإخوان، ستجد في المقابل سوء معاملة من الإخوان مع عساكرهم.

وتابع مختار نوح: "نفس الحكاية حصلت بعد ثورة يناير، حيث أنها سميت ثورة، وبالتالي كان من الفخر أن يلتصق بها كل واحد، والإخوان لم يكونوا بها أربعة أيام، حيث كان هناك منع  لدخول الإخوان في الثورة مدته أربع أيام، حتى جاءت أوامر للإخوان بالدخول في ثورة يناير بعنف، وأنا أقول إن هذه الأوامر  كانت من أمريكا". 

وأشار إلى أن ثورة يناير أظهرت أسوأ ما في الإخوان، في المعاملة والتطبيق والحكم. 

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