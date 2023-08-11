بحضور نجوم الفن.. انتهاء عرض أزياء مايكل سينكو بمهرجان العلمين (صور)

انتهى قبل قليل عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو، المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بمشاركة كبيرة من صناع وخبراء الموضة والجمال، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو

عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو

عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو

عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو

عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو

عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو

عرض الأزياء الخاص بالمصمم العالمي مايكل سينكو

ليلي زاهر

وكان من بين المتواجدين روجينا، وهنا شيحة، وهالة صدقي، وليلى أحمد زاهر، وعدد كبير من النجوم والفنانات الشابات، وأقيم عرض أزياء مميز أبهر الجميع، وأقام الفنان الكبير رامي عياش حفلات على هامش العرض أشاد به المتواجدين.

يهدف الحدث الخاص بعرض الأزياء إلى الإعلان عن مدينة العلمين كوجهة تسوق للأزياء، خاصة في ظل استحواذ نورث سكوير مول على عدد من العلامات التجارية الراقية محليًا ودوليًا في جميع القطاعات سواء متاجر التجزئة أو متاجر الأطعمة والمشروبات، بهدف تشجيع سياحة التسوق إلى مصر من خلال مدينة العلمين، في ظل تركيز 60% من حركة السياحة العالمية على سياحة التسوق والترفيه، وهو ما تلعب من خلاله نورث سكوير مول دورًا رئيسيًا في الترويج لمدينة العلمين الجديدة باعتبارها وجهة فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط.