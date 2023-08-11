الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ"الشاهد": جميع محامين الإخوان دافعوا عن جماعة "التكفير والهجرة" فى السجون

مختار نوح
مختار نوح

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، إن جميع محامين الإخوان – بقلة ذكاء- ترافعوا عن جماعة التكفير والهجرة وساعدوا في فتنة أن شكري مصطفى سيخرج من السجن. 

 

وأضاف نوح خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن محامي الإخوان المدافعون عن جماعة التكفير والهجرة، جعلوا شباب التكفير والهجرة الذي كانوا في السجن والذين كانوا يريدون الرجوع عن أفكارهم، وبحسب ما وصفهم شكري مصطفى "كانوا يريدون عمل رِدّة"، يترددون عن قرارهم ليتمسكوا بأفكار شكري مصطفى من جديد، وذلك لأن كل محامين مصر اشتركوا في قضية "التكفير والهجرة" وتصدرهم محامون الإخوان.

 

الموسم الثاني من برنامج "الشاهد"

تحت عنوان "شهادات على نصف قرن من عنف الجماعات الإرهابية في مصر"، ينطلق الموسم الثاني من برنامج "الشاهد"، تقديم الإعلامي محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، بدءا من الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، وعلى مدار 30 يوماً.

 

ويكشف "الباز" في الموسم الثاني من برنامج "الشاهد" شهادات جديدة عن نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟.

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