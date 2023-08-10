الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ"الشاهد": روزاليوسف لم تمدح الجماعة الإرهابية فى أي مناسبة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز مع مختار نوح

أكد المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، أن روز اليوسف لم تمدح جماعة الإخوان الإرهابية في أي مناسبة، وكانت دائمة الهجوم على الجماعة الإرهابية وهذا سر عدائهم لها.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس،:" عمر التلمساني فكان لديه علاقة بموسى صبري وإبراهيم سعدة، فكان غريباً أن تهاجم المؤسسات الصحفية الإخوان حتى في ظل الرخاء الذي أعطاه لهم الرئيس السادات، فكنت أرى أن التلمساني زكي ولو كان الإخوان استمروا علي رؤية التلمساني بصفة مستمرة، لتغيرت أحوالهم، و روز اليوسف لم تمدح جماعة الإخوان الإرهابية في أي مناسبة، وكانت دائمة الهجوم على الجماعة الإرهابية وهذا سر عدائهم لها".

وتابع: "وكان الشيخ الخطيب مفتي الجماعة، كتب مقالا بعنوان عدم جواز بناء أو ترميم الكنائس التي تحتاج إلى ترميم، فكان التلمساني قد استنكر جداً هذا المقال، ولم أفهم هل استنكر الفكرة أو نزولها في مجلة الدعوة، ووجه الخطيب بعدم الكتابة في هذه الموضوعات دون أن يفهم الفكرة من النهي عن ذلك، لأن كان يري أن في حال وجود دولة إسلامية ستمنع وجود الكنائس، وهذا ضد المجتمعات".

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