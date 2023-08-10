مختار نوح لـ"الشاهد": السادات منح الإخوان مساحة واسعة من الحرية

كشف المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، عن شهادته بشأن عنف الجماعات الإرهابية.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السادات منح جماعة الإخوان الإرهابية مساحة واسعة من الحرية والعمل داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الوقت الذي كان فيه الراحل عمر التلمساني المرشد العام لجماعة الإخوان كان لديه وقت لتكتم المنهج الحقيقي الظاهر للإخوان حالياً، عمر التلمساني لم يكن يقاسم المجتمع، وكان أزهى عصور الجماعة في عهد التلمساني، وكان الرئيس السادات منح جماعة الإخوان الإرهابية مساحة واسعة من الحرية والعمل داخل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن منهج عمر التلمساني مخادع وصاحب منهج خفي وكانت له مساجد خاصة في السبعينيات في منطقة مصر الجديدة، ومنها الجمعية الطبية وتقريباً كان هناك مناطق بالأكمل إخوانية، فعرفنا الإخوان على هذا الفكر، وكان التلمساني لديه قدرة هائلة علي الخداع حتى في مخالفته لأوامر حسن البنا.