الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي وليفربول
تشيلسي وليفربول

يستهل فريقا تشيلسي وليفربول مشوارهما في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) موسم 2023-2024 بمواجهة مرتقبة بينهما في الجولة الأولى.

يحل ليفربول ضيفًا من العيار الثقيل على ملعب "ستامفورد بريدج" لمواجهة تشيلسي في تمام السادسة والنصف مساء الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتقديم بداية قوية في انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي

نقدم لكم التشكيل تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تسيميكاس - فان دايك - كوناتي - ألكسندر أرنولد

خط الوسط: ماك إليستر - سوبوسلاي - هيرفي إليوت

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح

أما التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي فمن المنتظر أن يضم كلاً من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: جوستو - تياجو سيلفا - كولويل - تشيلويل

خط الوسط: سانتوس - جالاجير - تشوكويميكا - ماتسين

خط الهجوم: رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون 

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