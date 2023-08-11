الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية

تنسيق جامعة الأزهر
تنسيق جامعة الأزهر

تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الأخيرة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

 

الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط يهذا الأمر .

 

تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024، .للشعبتين (العلمية-الأدبية):

أعلنت مشيخة الأزهر  فى الأوقات الأخيرة عن تنسيق كليات الأزهر الشريف كالتالي:

 

تنسيق كليات الأزهر الشريف بالقسم العلمي٢٠٢٣ /٢٠٢٤ والتي جاءت كالتالي:

 

كليات الطب
حددت مشيخة الأزهر الشريف الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بالنسبة للبنين والبنات كالتالى :

كلية طب الأزهر ..القاهرة  : الحد الأدنى 96.15%.

كليات الطب في محافظة اسيوط 03؟38%.

طب أسنان:

كلية طب أسنان القاهرة 94.62%.

تنسيق كلية الهندسة بنين وبنات ٢٠٢٣/٢٠٢٤:

كلية الهندسة محافظة القاهرة  ببنين والبنات تقبل بحد أدنى نسبة 90.92%

كلية الهندسة في محافظة قنا فإن نسبة الحد الأدنى لها هي 89.85% من القبول

 

تنسيق كلية العلوم ..بنين وبنات ٢٠٢٣ /٢٠٢٤
كلية العلوم تقبل نسبة 82% كحد أدنى للالتحاق بها.

معهد الإعداد الفني للتحاليل البيولوحية :
معهد الإعداد الفني للتحاليل البيولوجية في كلية العلوم في القاهرة حد أدنى نسبة 88.46%.
 

تنسيق كليات الأزهر الشريف للقسم الأدبي بنين وبنات ٢٠٢٣/٢٠٢٤:.

وعلى صعيد متصل جاء تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 للبنين كالتالي:

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية ألماني 530 درجة بنسبة 84%،
الإعلام للبنين بالقاهرة 515 درجة بنسبة 82%

اللغات والترجمة لغة أوردي500 درجة بنسبة 78%

الشريعة والقانون إنجليزي460 درجة بنسبة 73%

التجارة بنين بالقاهرة 425 درجة بنسبة 68%

اللغات والترجمة فرنساوي 620 درجة بنسبة 67%

أصول الدين بالقاهرة: 375 درجة بنسبة 59%.

- اللغات والترجمة ترجمة فورية إنجليزي: 414 درجة بنسبة 65%

التربية شعبة مكتبات406 درجة بنسبة 64.5%،

اللغات والترجمة آداب إنجليزي400 درجة بنسبة 63.5%

كلية الشريعة والقانون: 395 درجة بنسبة 63%

كلية التربية الرياضية: 385 درجة بنسبة 61%

معهد معاوني القضاء كلية الشريعة والقانون 380 درجة بنسبة 60%
اللغات والترجمة تخصص عام 380 درجة بنسبة 60%.

تنسيق الأزهر أدبي 2023/٢٠٢٤ بنات:

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ألماني 598 درجة بنسبة 95%

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ترجمة فورية فرنسي 576 درجة بنسبة 93%
الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة إسباني 580 درجة بنسبة 92%

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ترجمة فوري إنجليزي575 درجة بنسبة 91%
الدراسات الإنسانية بنها تفهنا الأشراف دقهلية ترجمة فورية إنجليزي: 570 درجة بنسبة 90%.

الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة تركي 560 درجة بنسبة 88%.

الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة صحافة وإعلام 560 درجة بنسبة 88%
الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف شعبة تربية535 درجة بنسبة 85%
الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة شريعة وقانون إنجليزي525 درجة 83%
تجارة بنات بالقاهرة430 درجة بنسبة 77%، التجارة بنات بأسيوط 430 درجة بنسبة 77%.

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