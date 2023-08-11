تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية
تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الأخيرة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.
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تنسيق جامعة الأزهر للبنين والبنات 2023-2024، .للشعبتين (العلمية-الأدبية):
أعلنت مشيخة الأزهر فى الأوقات الأخيرة عن تنسيق كليات الأزهر الشريف كالتالي:
تنسيق كليات الأزهر الشريف بالقسم العلمي٢٠٢٣ /٢٠٢٤ والتي جاءت كالتالي:
كليات الطب
حددت مشيخة الأزهر الشريف الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بالنسبة للبنين والبنات كالتالى :
كلية طب الأزهر ..القاهرة : الحد الأدنى 96.15%.
كليات الطب في محافظة اسيوط 03؟38%.
طب أسنان:
كلية طب أسنان القاهرة 94.62%.
تنسيق كلية الهندسة بنين وبنات ٢٠٢٣/٢٠٢٤:
كلية الهندسة محافظة القاهرة ببنين والبنات تقبل بحد أدنى نسبة 90.92%
كلية الهندسة في محافظة قنا فإن نسبة الحد الأدنى لها هي 89.85% من القبول
تنسيق كلية العلوم ..بنين وبنات ٢٠٢٣ /٢٠٢٤
كلية العلوم تقبل نسبة 82% كحد أدنى للالتحاق بها.
معهد الإعداد الفني للتحاليل البيولوحية :
معهد الإعداد الفني للتحاليل البيولوجية في كلية العلوم في القاهرة حد أدنى نسبة 88.46%.
تنسيق كليات الأزهر الشريف للقسم الأدبي بنين وبنات ٢٠٢٣/٢٠٢٤:.
وعلى صعيد متصل جاء تنسيق كليات الأزهر أدبي 2023 للبنين كالتالي:
- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة شعبة الدراسات الإسلامية ألماني 530 درجة بنسبة 84%،
الإعلام للبنين بالقاهرة 515 درجة بنسبة 82%
اللغات والترجمة لغة أوردي500 درجة بنسبة 78%
الشريعة والقانون إنجليزي460 درجة بنسبة 73%
التجارة بنين بالقاهرة 425 درجة بنسبة 68%
اللغات والترجمة فرنساوي 620 درجة بنسبة 67%
أصول الدين بالقاهرة: 375 درجة بنسبة 59%.
- اللغات والترجمة ترجمة فورية إنجليزي: 414 درجة بنسبة 65%
التربية شعبة مكتبات406 درجة بنسبة 64.5%،
اللغات والترجمة آداب إنجليزي400 درجة بنسبة 63.5%
كلية الشريعة والقانون: 395 درجة بنسبة 63%
كلية التربية الرياضية: 385 درجة بنسبة 61%
معهد معاوني القضاء كلية الشريعة والقانون 380 درجة بنسبة 60%
اللغات والترجمة تخصص عام 380 درجة بنسبة 60%.
تنسيق الأزهر أدبي 2023/٢٠٢٤ بنات:
الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ألماني 598 درجة بنسبة 95%
الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ترجمة فورية فرنسي 576 درجة بنسبة 93%
الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة إسباني 580 درجة بنسبة 92%
الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة ترجمة فوري إنجليزي575 درجة بنسبة 91%
الدراسات الإنسانية بنها تفهنا الأشراف دقهلية ترجمة فورية إنجليزي: 570 درجة بنسبة 90%.
الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة تركي 560 درجة بنسبة 88%.
الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة صحافة وإعلام 560 درجة بنسبة 88%
الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف شعبة تربية535 درجة بنسبة 85%
الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة شريعة وقانون إنجليزي525 درجة 83%
تجارة بنات بالقاهرة430 درجة بنسبة 77%، التجارة بنات بأسيوط 430 درجة بنسبة 77%.