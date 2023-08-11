هل يحدث تدخل أفريقى فى النيجر؟.. كاتب صحفى يوضح لـ "القاهرة الإخبارية"

أوضح الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إمكانية حدوث تدخل أفريقي في النيجر، قائلًا: "إن تصريحات الدول الأفريقية سواء المؤيدة للتدخل العسكري أو الداعمة للتمرد في النيجر، تأتي جميعها في سياق التصريحات الأولية التي لا ترتقي إلى حيز الفعل، مثلما حدث مع المهلة التي أقرتها الإيكواس في البداية والمتمثلة في أسبوع، ورغم انتهاء الأسبوع بأيام، لم يحدث شيء".

وأضاف أبو شامة خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن البيان الختامي لقمة الإيكواس، كان به شبه تراجع عن الحماسة الشديدة للتدخل العسكري.

وأوضح أن كل أطراف الأزمة في بدايتها لهم تصريحات تبدو عنترية، لكن مع حسابات المنطق والعقل، وحسابات من مع ومن ضد وكيف ستسير الأمور في الأيام القادمة، يتراجع الكل ويعيد حساباته بشكل مختلف.