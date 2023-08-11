الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خالد فودة يدعو رئيس منطقة البتراء الأردنية لزيارة مدينة شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 أعلن المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، أن المحافظ خالد فودة دعا الدكتور سليمان علي الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس منطقة البتراء الأردنية لزيارة مدينة شرم الشيخ، من أجل زيادة أوجه التعاون بين مدينة البتراء ومدن جنوب سيناء في المجال الثقافي الأثري والسياحي، وكذلك تبادل الوفود بين الجانبين.


وذكرت المحافظة، أن محافظ جنوب سيناء قام بزيارة مكتب الدكتور سليمان الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس منطقة البتراء، بدعوة كريمة منه وكان في استقباله الدكتور زياد السعيدات نائب رئيس مفوضية البتراء وياسين السعيدات مدير سياحة البتراء، وذلك على هامش مشاركته في ورشة عمل إقليمية بعنوان "الاستفادة من النجاح نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" بمنطقة العقبة الأردنية.


وأهدى المحافظ درع محافظة جنوب سيناء إلى الدكتور سليمان علي الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس منطقة البتراء، والذي أهدى بدوره محافظ جنوب سيناء بعض المخطوطات الخاصة بتاريخ بمنطقة البتراء الأثرية والسياحية. 

ورافق الفرجات محافظ جنوب سيناء في جولة بمدينة البتراء السياحية قام خلالها بزيارة متحف المدينة.


وأكد البيان أن المحافظ أعرب عن سعادته الغامرة بزيارة هذه المنطقة الأثرية الرائعة كمدينة أثرية وتاريخية وسياحية لها شهرة عالمية، والتي تعد أكثر الأماكن جذبًا للسياح على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وتعتبر من واحدة من أهم الوجهات السياحية لزعماء العالم، وجميع الوفود السياحية، متمنيا زيادة أوجه التعاون وتبادل الوفود السياحية بين المدينة ومدن جنوب سيناء السياحية.

محافظة جنوب سيناء خالد فودة البتراء الأردنية شرم الشيخ

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