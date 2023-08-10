عالم آثار: مصر دولة عظيمة جداً وبحاجة لتسويق أكبر لجذب السياحة

كشف الدكتور محمد الكحلاوي، عالم الآثار ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، عن مشاريع القاهرة التاريخية وتراثها.

وقال خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن مصر دولة عظيمة جداً وبحاجة لتسويق أكبر لجذب السياحة.

وأضاف عالم الآثار ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، أنه يجب أن نعي حق استخدامنا للآثر وكيفية صيانته والحفاظ عليه.

وأشار إلى أن الآثر لا يطور إنما يصان ويحافظ عليه وفق قوانين الحماية، موضحاً أن مشروع هدم المقابر توقف لحين دراسة من قبل المتخصصين.

وأكد عالم الآثار ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب أن المواقع المسجلة علي قائمة التراث العالمي تقع تحت مسئولية دولية مشتركة.