الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق جامعة الأزهر 2023-2024 بنين للشعبتين (العلمية-الأدبية)

تنسيق
تنسيق

تنسيق جامعة الأزهر 2023-2024 بنين للشعبتين (العلمية-الأدبية)، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بالموضوع:

تنسيق جامعة الأزهر 2023-2024 بنين للشعبتين (العلمية-الأدبية):

كانت مشيخة الازهر الشريف أعلنت أن موعد الإعلان عن تنسيق كليات الأزهر الشريف مع مطلع سبتمبر القادم ومع ذلك يمكن التنبؤ بتنسيق كليات الأزهر بناء على تنسيق العام الماضى وربما تقل قليلًا حسب عدة تقارير تهتم بالشأن التعليمي، حيث أشارت إلى احتمالية انخفاض تنسيق الأزهر لهذا العام عن الماضى بسبب انخفاض نسبة النجاح لهذا العام عن سابقه قليلًا.

تنسيق جامعة الأزهر 2023-2024 بنين للشعبتين (العلمية-الأدبية):

على صعيد متصل شهد تنسيق الأزهر العام الماضي 2023-2024، تطبيق قرار توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين  الطلاب والطالبات.

وتأتي توقعات تنسيق الأزهر 2023-2024 بناء على تنسيق العام الماضي 2023-2024 كالتالي، وفقًا لما يلي:

تنسيق علمى بنين وبنات 2023-2024

كليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%. 
كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %.
كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %.
وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %.
كليان طب الأسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%.
وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %.
 وهندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

موعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد

تنسيق الأزهر 2022 علمي بنين 

كلية العلوم القاهرة تخصص عام (533) درجة بنسبة 82%. 
كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (530) درجة بنسبة 81.54 %.
اللغات والترجمة تخصص عام (406) درجات بنسبة  62.46 %.
معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (575) درجة بنسبة 88.46 %.
معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة (566) درجة بنسبة 87.08 %.
كلية الإعلام (499) درجة بنسبة 76.77%.
كلية التجارة القاهرة تخصص عام (471) درجة بنسبة 72.46 %. 
كلية الزراعة القاهرة تخصص عام (489) درجة بنسبة 75.23 %. 
كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (379)  درجة بنسبة58.31  %.
كلية اللغة العربية تخصص عام (435) درجة بنسبة  53.08%.

تنسيق القسم الأدبي 2022-2023

كلية اللغات والترجمة تخصص عام (373) درجة بنسبة  59.21%. 
كلية الإعلام (506) درجة بنسبة  80.32%.
شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات (450) درجة بنسبة 71.43 %.
كلية التجارة القاهرة تخصص عام (416) درجة بنسبة 66.03 %.
كلية التربية الرياضية القاهرة (380) درجة بنسبة 60.32 %.  
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام (371) درجة بنسبة  58.89 %.
كلية اللغة العربية تخصص عام  (348) درجة بنسبة 55.24 %.
معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374) درجة بنسبة 59.37 %.

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