"بسبب جرعة مخدرات".. مدمن يعتدى بالضرب على شقيقته فى المعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته بالضرب المبرح بسبب رفضها إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة فى منطقة المعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من "س.ج"، 36 سنة، موظفة، تتهم شقيقها المدعو "أ.ج"، بالتعدي عليها بالضرب المبرح بسبب رفضها إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة.

أضافت فى بلاغها أنها تقوم بالإنفاق على المنزل بسبب إصابة والدها بمرض مزمن، وأن شقيقها تعدى عليها بالضرب المبرح ومنعها من دخول المنزل بسبب رفضها إعطاءه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.