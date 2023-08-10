برلمانية: روح القاهرة التاريخية لا يمكن تعويضها

كشفت النائبة والروائية ضحى عاصي، عن رؤيتها لمشروع تطوير القاهرة التاريخية.

وقالت عاصي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن روح القاهرة التاريخية لا يمكن تعويضها.

وأضافت أنها تقدم طلبات إحاطة في البرلمان لنساهم بآرائنا المتخصصة في قضايا الثقافة والآثار.

وأشارت ضحى عاصي، إلى أنها وضعت تصورا سيقدم للبرلمان لإنشاء هيئة للحفاظ علي ذاكرة الأمة.

وأكدت أن مصر تحتاج هيئة كاملة للحفاظ على المواقع التي لا تتبع الآثار والتنسيق الحضاري.