مصدر لـ"الدستور": انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية أغسطس

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرب انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء والتي أعلنت عنها الوزارة رسميًا في 24 يوليو الماضي حيث من المتوقع أن تنتهي بنهاية أغسطس الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأحمال التي كان يتطلب التخفيف لتوفيرها انخفضت من 3000 ميجاوات إلى 1650 ميجاوات وبالتالي انخفضت عدد ساعات التي تشهد انقطاعا في التيار على مستوى الجمهورية .

وكان مجلس الوزراء أعلن عن خطة تخفيف الأحمال في 31 يوليو الماضي بعد التنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء، مع وضع خطة لاستيراد كميات من المازوت بإجمالى تكلفة تتراوح من 250 إلى 300 مليون دولار لحل أزمة الطاقة.