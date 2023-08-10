عالم آثار: القاهرة مدينة فريدة بتراثها الحضاري والإنساني

كشف الدكتور محمد الكحلاوي، عالم الآثار ورئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، عن مشاريع القاهرة التاريخية وتراثها.

وقال “الكحلاوي” خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن القاهرة مدينة لا مثيل لها بما تحتويه من تراث حضاري إنساني.

وأضاف أن التراث الآثري في مصر يعبر عن هوية وصداقة هذا الشعب، موضحاً أن منطقة مسجد عمرو بن العاص متحف معماري مفتوح تتمثل فيه كافة أنواع العمارة.

وأشار إلى أن كثرة المباني الآثرية تسببت في عدم وعي واهتمام الكثيرين، موضحاً أن ترميم البشر أهم من ترميم الحجر فالتوعية مهمة.

وتابع: "أدعو لإنشاء جميعات مدنية للتوعية حتي لا يضيع مجهود الدولة في الترميم"، مؤكداً أن تغيير ملامح الموقع التاريخي يفقده مقوماته الأساسية وهوايته.