الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: توقعات بمزيد من التدخل العسكرى والتصعيد فى النيجر

النيجر
النيجر

قال تشارلز اسيجوبو، الباحث في شئون غرب أفريقيا، إن إطلاق سراح الرئيس بازوم سوف يؤدي إلى الحد من التحديات والتوترات التي تواجهها تلك المنطقة في الوقت الراهن.

وأضاف “أسيجوبو” خلال مداخلة  لبرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المجلس الانتقالي ليس لديه أي نية في العودة إلى الحكومة الشرعية والدستورية، لافتًا إلى أن هذا يعتبر انتهاكًا للدستور النيجيري باستخدام القوة، والتي تتسبب في الكثير من التوترات والصراعات بين دول الجوار، وأيضًا فيما يتعلق بالشرعية، فقد رأينا أن  الكثير من المواطنين في النيجر يدعمون المجلس الانتقالي، وبالتالي فإن هناك الكثير من الحسابات داخل نيجيريا.

وأوضح أن نيجيريا تعاني أيضًا من بعض الإشكاليات والتوترات الداخلية، وتواجه أيضًا بعض الصراعات في الجنوب الغربي، لكن نيجيريا تحاول التعامل مع صراعاتها وشؤونها الداخلية، متابعا: "أتوقع تدخلا عسكريا ومزيدا من التصعيد في النيجر".

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