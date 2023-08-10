"قتلوا شابًا وقطعوا جثته".. الصديق الخائن قتل صاحبه بمساعدة آخر فى المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل شاب وتقطيع جثته وتركها أسفل عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المرج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين “ج.م” عاطل، “س.ا” سائق اتفقا فيما بينهما لتنفيذ مخططهما الشيطاني واستدرجا المجني عليه وقاما بضربه بآلة حادة حتى فقد الوعي وتأكدا من وفاته وقطعا جثته وحولاها إلى أشلاء حتى لا يكتشف أمرهما.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره وبه جرح قطعي وطعني وكسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بأنحاء جسده.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على أشلاء لجثة بأحد الشـوارع بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المجنى عليه وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقا له يجلس معه على المقهى واستعان بسائق لارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في تحقيقات النيابة العامة.