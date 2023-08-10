الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية" ترصد مستجدات حادث إطلاق النار على سيارة وزير الدفاع اللبناني

إطلاق النار على سيارة
إطلاق النار على سيارة وزير الدفاع اللبناني

أوضح أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" آخر مستجدات حادث إطلاق النار على سيارة وزير الدفاع اللبناني، قائلًا: "إنه تم إطلاق رصاصة في الجانب الأيسر للسيارة من جهة الباب الأمامي أي باب السائق، وبالتالي فإن هذه السيارة من السيارات المصفحة التي صدّت هذه الرصاصة ولم تخترق هذه الرصاصة زجاج السائق وتدخل إلى الداخل".

وأضاف سنجاب خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ قليل كانت هنا أدلة جنائية مصحوبة بالفعل، كما ذكر البيان بالشرطة العسكرية، وأيضًا من ممثلين من القوى الأمنية المختلفة، وكانوا في هذا الموقع، وحضرت سيارة الوزير، ورأينا ما أصابها من طلق ناري  في الزجاج من الجهة اليسرى مكان السائق. 

وأوضح أن الأدلة الجنائية قامت بعمل مجموعة من الإجراءات والتحاليل والقياسات، لمعرفة المسافة التي تم إطلاق منها الرصاصة بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى، وجهة الإطلاق التي تأكد أنها أتت من هذه الجهة من جهة اليسار، حيث كان وزير الداخلية قادمًا من مكتبه في وزارة الدفاع.

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