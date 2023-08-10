رئيس نابولي ينفي رحيل أوسيمين للهلال السعودي

نفى أوريلي دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، رحيل النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم أوسيمين بالانتقال لفريق الهلال السعودي خلال الانتقالات الجارية في ظل رغبة الأندية السعودية في تدعيم صفوفها بالعديد من اللاعبين المميزين استعدادًا للموسم المقبل.

وقال دي لورينتس في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا: "أوسيمين سيبقى معنا، لديه عامين متبقيين في عقده، إلى أين يمكن أن يذهب".

ويلعب أوسيمين ضمن صفوف فريق نابولي منذ انتقاله من فريق ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

أضاف:"لدينا تعاقدات ويجب احترامها من كلا الطرفين لأنها علاقة ثنائية، مادامت هناك شفافية فإن الأمور تسير بشكل جيد، ومع أوسيمين هناك شفافية في كل حال ونحن هادئين".

وشارك أوسيمين في 101 مباراة بقميص فريق نابولي منذ انضمامه لصفوفه وسجل 59 هدفًا وصنع 14 لزملائه في الفريق.

وبدأ أوسيمين مسيرته ضمن صفوف نادي فولسفبورج الألماني وانتقل منه لنادي شارلوري البلجيكي معارًا لمدة موسم وبعد الإعارة انتقل للنادي البلجيكي الذي رحل عنه في نفس فترة الانتقالات لصفوف ليل.