الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الأرز تقفز إلى أعلى مستوياتها وسط مخاوف نقص الإمدادات

الأرز
الأرز

عرض برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة  القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان "أسعار الأرز تقفز إلى أعلى مستوياتها وسط مخاوف نقص الإمدادات". 

وأوضح التقرير أنه مع مخاوف نقص الإمدادات العالمية وحظر الهند، أكبر مصدر للأرز بعض الصادرات، قفزت أسعار الأرز لأعلى مستوياتها، في 15 عامًا في آسيا. 

وارتفعت أسعار الأرز الأبيض التايلندي المكسور بنسبة 5%، ليصل إلى 648 دولار للطن، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2008م، وبذلك تصل الزيادة في الأسعار إلى نحو 50% على مدار العام الماضي.

ويعد الأرز حيويًا للنظام الغذائي لمليارات الناس في آسيا وأفريقيا، وارتفاع أسعاره سيزيد من الضغوط التضخمية ويعزز فواتير الاستيراد للمشترين.

وأشار التقرير إلى أنه في يوليو الماضي، حظرت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي بمفعول فوري، في ظل زيادة الأسعار، وبعدما ألحقت الأمطار الموسمية أضرارًا كبيرة بالمحصول، كما فرضت روسيا حظرًا على تصدير الأرز بعد أن أعلنت دولة الإمارات وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز لمدة أربعة أشهر لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلي.

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