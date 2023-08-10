ميندى يقاضى مان سيتى: ادفعوا لى 11.5 مليون يورو

يستعد الفرنسي بنيامين ميندي، لاعب فريق لوريان الفرنسي لمقاضاة ناديه السابق مانشستر سيتي.

وواجه ميندي تهمًا بالاعتداءات الجنسية خلال السنتين الماضيتين، وتعرض للسجن على ذمة القضية، قبل أن تبثت براءته من التهم المنسوبة إليه.

وانتهى عقد بنيامين ميندي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي، وانضم بشكل حر لفريق لوريان الفرنسي.

وأكدت صحيفة جارديان أن ميندي يستعد لرفع قضية ضد مانشستر سيتي مطالبًا بالحصول على 11.5 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن ميندي سيطلب هذا المبلغ لأنه لم يتقاض راتبه في الفترة بين أغسطس 2021 ويونيو 2023 بسبب القضية التي كان متهمًا فيها، وينوي استرداد هذه المبالغ من النادي.

وانضم ميندي لصفوف مان سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من فريق موناكو الفرنسي ولعب مع النادي 75 مباراة بقميص الستيسنز وسجل هدفين وصنع 14 لزملائه.