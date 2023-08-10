بتوجيهات رئاسية.. البنك الزراعى يُعلن عن تسهيلات غير مسبوقة للفلاحين

استعرض برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، دور البنك الزراعي المصري في دعم وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للفلاحين ومشاركة فعالة في استراتيجية الدواة لدعم محصول القمح.

وعرض البرنامج تقرير تناول المؤشرات الأولية التي تؤكد أن الموسم الحالي سيشهد ارتفاعًا في كميات القمح الموردة هذا العام حيث أن الكميات الموردة في هذا الموسم تشير إلى ارتفاع معدلات التوريد بالمقارنة بنفس التوقيت من الموسم الماضي.

وأضاف أنه من المتوقع زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التي وفرتها الدولة لموردي القمح المحلي.

وأشار إلى أن هناك تسهيلات غير مسبوقة لعملية التوريد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح لموسم 2022 .