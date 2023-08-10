أحمد الخطيب يشيد باختيارات المتحدة لكوادرها فى منصاتها الإعلامية

ثمّن الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس القطاع الثقافي والتراثي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الاختيارات التي اعتمدتها الشركة مؤخرًا بتمكين الشباب والمرأة في المناصب القيادية لإصداراتها الصحفية والإعلامية المختلفة.

قال الخطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، إن الشركة المتحدة تنظر للمسألة بعمق شديد، مشيدًا بالتغييرات التي تمت خلال الساعات القليلة الماضية: "بالنظر إلى كل اختيار داخل مؤسسات المتحدة، سنجد هناك إجماعا كبيرا عليه، بالتالي فإن هذا يعني أن صناع القرار في الشركة يدرسون مثل هذه الأمور بتأنٍ شديد".

وأشار رئيس القطاع الثقافي والتراثي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن ارتياحا كبيرا ساد داخل أروقة هذه المؤسسات الإعلامية الكبيرة والتي صادفت أهلها كاختيار علا الشافعي لرئاسة تحرير اليوم السابع، ومصطفى عمار في جريدة وموقع الوطن، إضافة إلى الترحيب بعودة د. عماد ربيع لرئاسة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتكليف الإعلامية ريهام السهلي برئاسة شبكة DMC.