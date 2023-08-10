الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فعاليات لكل الأذواق.. آخر كواليس مهرجان "العالم علمين"

مهرجان العالم علمين
مهرجان "العالم علمين

يواصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، متابعة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين" في جولته الأولي.

وقال أحمد غنيم، مراسل البرنامج، إن أبرز ما يميز مهرجان العلمين هو تنوع فعالياته، حيث إن هناك فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية بجانب تنظيم عروض أزياء، لافتًا إلى أن الفعاليات تجذب كل الأذواق.

وأضاف أن هناك نجوما عديدين يحضرون فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على رأسهم الفنانة درة والفنانة سيرين عبد النور، وهناك حالة إعجاب كبيرة بالحفلات الفنية التي ينظمها المهرجان.

وعرض البرنامج تقريرا حول المؤتمر الصحفي لمصمم الأزياء العالمى مايكل سينكو بمدينة العلمين الجديدة، وحجم إقبال زوار على المهرجان.

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