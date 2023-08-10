صلاح محسن ينتظر قرار الأهلى بشأن المهاجم الأجنبى

ينتظر صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العائد مؤخرًا إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء مدة إعارته مع سيراميكا كليوباترا قرار مسئولي الأهلي بشأن التعاقد مع المهاجم الأجنبي من عدمه.

ووضع مسئولو الأهلي صلاح محسن في قائمة الانتظار لحين حسم مصير صفقة المهاجم الأجنبي الذي يبحث عنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وستتم الموافقة على قيد صلاح محسن والمشاركة مع الأهلي في الموسم الجديد، حال فشل التعاقد مع المهاجم الأجنبي.

أما إذا تمكن الأهلي من التعاقد مع المهاجم الأجنبي خلال الأسبوع المقبل، فسيتم تجديد إعارة صلاح محسن في الموسم الجديد.