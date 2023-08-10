الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح محسن ينتظر قرار الأهلى بشأن المهاجم الأجنبى

صلاح محسن
صلاح محسن

ينتظر صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العائد مؤخرًا إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء مدة إعارته مع سيراميكا كليوباترا قرار مسئولي الأهلي بشأن التعاقد مع المهاجم الأجنبي من عدمه.

ووضع مسئولو الأهلي صلاح محسن في قائمة الانتظار لحين حسم مصير صفقة المهاجم الأجنبي الذي يبحث عنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

وستتم الموافقة على قيد صلاح محسن والمشاركة مع الأهلي في الموسم الجديد، حال فشل التعاقد مع المهاجم الأجنبي.

أما إذا تمكن الأهلي من التعاقد مع المهاجم الأجنبي خلال الأسبوع المقبل، فسيتم تجديد إعارة صلاح محسن في الموسم الجديد.

صلاح محسن الاهلى المهاجم الأجنبي سيراميكا كليوباترا الدورى المصرى

الأكثر قراءة

متحدث “الصحة” يكشف حقيقة تفشى مرض الدرن فى مصر

ما خشيت منه مصر حدث فى إيطاليا.. مأساة فى حفل ترافيس سكوت الأخير

اتهامات بالتهديد وخدش الحياء تُلاحق أستاذ بجامعة المنصورة

مصطفى بكرى: الرئيس السيسى تعرض لأكثر من محاولة اغتيال

إخوانى منشق: المخابرات البريطانية دعمت مخطط الجماعة لتفكيك المصريين

الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 4.9 مليون جنيه بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟