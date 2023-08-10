روح العرب فى شوارع الأردن.. "الدستور" ترصد احتفاءً خاصًا بالمصريين فى «عمان».. مدينة الـ7 تلال

شاركت «الدستور» ضمن الوفد الإعلامى المصاحب لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووفده الوزارى، الذى سافر للعاصمة الأردنية عمان، يومى ٦ و٧ من الشهر الجارى؛ لتغطية انعقاد الاجتماعات الختامية للجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، التى انتهت بتوقيع ١٢ مذكرة تعاون وتفاهم فى مجالات الصحة والنقل والكهرباء والبيئة والزراعة، وسط احتفاء كبير بالوفد المصرى.

ورصدت «الدستور»، خلال مشاركتها، الكثير من مشاهد الحب والاحتفاء من جانب الأردنيين، مسئولين ومواطنين، بدءًا من الاستقبال فى مطار ماركا الدولى بمدينة عمان، مرورًا بجولة داخل شوارع العاصمة، وصولًا لفندق الإقامة، وكانت «تعليلة جميلة»، أى «سهرة جميلة» باللكنة الأردنية.

تصاميم المبانى تتناغم مع الطبيعة.. وتقدير من أشقائنا الهاشميين

بمجرد أن تطأ قدماك أرض مدينة عمان، التى تشتهر بأنها مدينة الـ٧ تلال، ستشعر بأن هناك سحرًا يحيط بك، وستحب المناظر الطبيعية هناك.

ورغم أن المسافة من مطار ماركا حتى مكان إقامتنا ليست طويلة، لكنها كانت كافية لإبهارنا خلال ١٥ دقيقة فقط.

الشوارع هادئة والبنايات متناغمة بتصاميمها مع التلال، والأشجار منتشرة، ستشعر بأن الحياة تدب فى كل ركن من أركان عمان، المدينة الأصيلة.

«أنتم مصريين؟».. صاح مواطن أردنى خمسينى متسائلًا، حينما رآنا فى السوق القديمة، كنا نقف أمام محل يبيع الأعشاب والتوابل، وحينما أجبنا عن سؤاله، ملأت وجهه الفرحة، ورحب بنا قائلًا: «اسمى حسن نور.. أردنى.. جدتى من الإسكندرية، من عائلة الشرقاوى، وأفتخر كثيرًا بهذا».

وبعد الترحاب، صمم نور الأردنى أن يمنحنا كيسًا من الخضار الأردنى، تعبيرًا عن فرحته بمقابلتنا.

لم يكن حسن نور الوحيد الذى توقف عن السير داخل السوق عندما سمع صوتنا ولهجتنا ليبدى فرحته بوجودنا، فمنذ أن وطأت أقدامنا أرض مطار عمان الدولى، لم تفارق البسمة وجه كل من قابلنا، مسئولين ومواطنين.

أكثر ما لفت انتباهى هو أنك ستشعر بالألفة، كأنك فى ميدان العتبة فى مصر، فأسواق الأردن لا تختلف نهائيًا عن أسواق مصر.

كما أن شوارع عمان تشبه شوارع القاهرة.. أحسست بأننى فى «وسط البلد»، وهو نفس الاسم الذى يطلقونه على وسط عمان.

ستجد هناك محلات كثيرة لبيع الملابس، وستجد فروعًا لمطاعم وكافيهات شهيرة، ستجد روح العرب حيّة فى شوارع الأردن كما فى مصر، رغم اختلاف تصميمات المبانى.. لم أشعر للحظة بأننى خارج مصر.

وتتميز عمان بطقس معتدل، فدرجة الحرارة هناك ٢٨، ولا توجد مبانٍ مرتفعة هناك، فأغلب المبانى مكون من طابقين أو ثلاثة طوابق، فقط الفنادق أدوارها عالية.

وانتهى الأردنيون حاليًا من بناء برج أيقونى ارتفاعه أكثر من ٢٠٠ متر، وبدأ تسكينه، ويجرى بناء المنازل هناك فوق الجبال والتلال وبين الأشجار.

الطرق هناك لا تزيد اتساعًا على شارع طلعت حرب بالقاهرة، لكن هناك انحناءات كثيرة، بسبب الطبيعة الجبلية، فلن تسير كيلومترًا واحدًا بسيارتك على طريق مستقيم.

وزير الإعلام: نتواصل مع نظرائنا المصريين «واتس آب» للسرعة

التقت «الدستور» فيصل الشبول، وزير الإعلام الأردنى، الناطق باسم الحكومة الأردنية، الذى أكد فى مستهل حديثه أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن من أكثر اللجان فى المنطقة العربية انعقادًا وتنفيذًا لمشروعات، والأمر يعود للرغبة السياسية القوية لقيادتى البلدين، الملك عبدالله بن الحسين والرئيس عبدالفتاح السيسى اللذين يتابعان المسئولين بشكل مستمر للتنسيق والتواصل والمتابعة المستمرة، لدرجة أننا نتلقى الاستفسارات ونتواصل بشكل مستمر من خلال رسائل الواتس آب للسرعة بدلًا من انتظار الاتصال تليفونيًا.

وأشار «الشبول» إلى أن اجتماعات اللجنة هذه المرة تضمنت الحديث عن تنسيق رباعى، بين مصر والأردن والبحرين والإمارات، سعيًا لتنفيذ مبادرة رئيس دولة الإمارات الشقيقة محمد بن زايد، بأن نتشارك كلنا مع مصر لنحقق الاكتفاء الذاتى من صناعة الدواء.

وتابع: «كما تضمنت الاجتماعات التنسيق الثلاثى بين مصر والأردن والعراق.. نهتم كثيرًا بمشروع الجسر العربى ومشروع الربط الكهربائى مع الربط البرى وتقوية وتطوير البحرى، وهنا لا أعطى أهمية لمشروعات عن مشروعات، ولكن أتحدث عن تصدر الأولويات». وأضاف: «أدعو العمالة المصرية للاستفادة من القرارات التى صدرت فى اجتماع حكومتنا، أمس، بفتح الباب أمامهم لتقنين أوضاعهم، وذلك استجابة لمطلب دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك حتى يستفيدوا من عمليات التأمين عليهم بكل أشكاله، وأكد: «أود أن أبلغكم كمسئول ومواطن أردنى أننا نعشق مصر ونحترم إعلامها، ونكن له كل التقدير، وأنتم هنا لن تشعروا أنكم فى غير بلدكم».

«مو» صلاح معشوقهم الأول.. فخر للعرب جميعًا وليس المصريين وحدهم

وصل مدير المقهى ليسألنا عن المشروبات المفضلة بالنسبة لنا، وسمع حديثى، فتدخل وقال لى ممازحًا: «أنا أهلاوى.. أكرر أهلاوى.. ماليش علاقة بالزمالك»، واستطرد قائلًا: «بعيد عن أهلاوى أو زملكاوى، لنا أن نفتخر ونعتز دائمًا بالملك مو صلاح العشق والأسطورة الحاضرة دومًا»، ودعانى لعدم الاستغراب: «مو صلاح فخر العرب وليس المصريين وحدهم».

وأضاف الرجل: «مو صلاح يسكن قلوبنا وقلوب أبنائنا وشوارعنا وحكاياتنا، نعم ليس غريبًا على مصر أن يكون من بين أبنائها مو صلاح.. هذا المصرى أعاد الأمجاد، ويكفينا أن نسمع صوت الهتاف باسمه من مدرجات الإنجليز».

نسى مدير المقهى عمله، وتوقف أمامنا يحكى عن أشياء كثيرة، كلها فى حب مصر، حكى لنا عن مواقف تاريخية، عاش هو بعضًا منها، ورغم عدم اتفاق بعضها بين البلدين قديمًا، إلا أن ذلك لم يؤثر فى حبه ولا حب أسرته ولا أى من الأردنيين لمصر.

حكى لنا أيضًا عن وجود كثير من المصريين هناك، ودعانا لسؤالهم عن أوضاعهم وكيف يتعامل معهم الأردنيون، وعقب قائلًا: «لن تجد مصريًا واحدًا هنا يشكو من سوء المعاملة من أردنى، فالمصريون هنا فى الأردن لهم تقدير ومحبة خاصة، والكل هنا يحترمهم».

واختتم حديثه معى ممازحًا: «ستسمع المهرجانات يشغلها الشباب الصغير هنا فى سياراتهم بأصوات مرتفعة فى كل الأماكن، فلا تستغرب.. مافيش زى مصر».

حكاية عمرو ديابمع الأردنيين

رأينا فى منطقة وسط البلد بعمان محلات للملابس والمصنوعات الجلدية والعصائر والطعام، ورأينا ازدحامًا كبيرًا أمام الكنافة الأردنية الشهيرة.

وما أكد لدينا الشعور بأننا لم نترك مصر، هو استماعنا دائمًا للأغنيات المصرية، فى محلات العصائر والمقاهى، وأغلبها أغنيات عمرو دياب، أما الشباب فى السيارات فيفضلون أغنيات المهرجانات.

وأكثر ما يميز المقاهى فى منطقة وسط البلد بعمان، أنها عبارة عن شرفات مطلة على الشوارع، تشعر وأنت جالس بأنك تشاهد فيديو كليب طبيعيًا.

دخلنا مقهى يشبه شرفة مطلة على مسرح، واستقبلنا العاملون هناك بحفاوة، واختاروا لنا مكانًا مميزًا، ووجدت أيضًا أغنية لعمرو دياب، فتساءلت: «إيه ده؟ إنتو بتحبوا عمرو دياب برضو؟»، فأجاب أحدهم: «الفن المصرى حاضر هنا بقوة.. كنا نحس بأن هناك حظر تجوال فى الشوارع عند عرض مسلسل (جعفر العمدة).. كنا ننتظره بلهفة.. ونعرف كل الأفلام والمسلسلات المصرية».

اتضح أنهم يمنحون عمرو دياب فى الأردن شهرة تشبه شهرة عبدالحليم حافظ فى الماضى بين الشباب، ولا يمكن أن تمر مناسبة هنا دون سماع عمرو دياب.