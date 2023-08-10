الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ إنتاج زراعى: تريليون دولار تكلفة مواجهة التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

كشف الدكتور أحمد أبوزيد، أستاذ الإنتاج الزراعي بجامعة عين شمس، عن خطورة التغيرات المناخية على الأمن الغذائي العالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن تكلفة مواجهة التغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة ستبلغ ما يقرب من تريليون دولار، ولذلك لا بد أن يلتزم الجميع بمسئولياته نحو التخفيف من أثار حدة التغيرات المناخية.

وأضاف أن مصر حذرت من التغيرات المناخية خلال مؤتمر المناخ الذي أقيم في شرم الشيخ، وقالت إن التغيرات المناخية سوف تكلف العالم خسائر كبيرة جدًا تتخطى الـ300 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أن العالم يعاني من تغيرات مناخية جامحة جدًا لم يعاني منها منذ 100 عام، والعالم لا يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة فقط، وإنما يعاني من غليان في درجات الحرارة، وهذا يعني أن هناك خطورة كبيرة جدًا تواجه العالم. 

وأكد أن التغيرات المناخية سواء ارتفاع درجات الحرارة أو منسوب ثاني أكسيد الكربون في الجو، وما إلى ذلك سوف تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في البحار، وبالتالي سيتسبب في ملوحة الأراضي الزراعية ويجعلها غير صالحة للزراعة.

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