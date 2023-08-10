الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بسبب ري الأراضي الزراعية" .. مصرع مزارع في كفر الشيخ

جريدة الدستور

لقى مزارع مصرعه، على يد جاره بقرية دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب الخلافات على ري الأرض، نتج عنها إطلاق المتهم عيارًا ناريًا تسبب في مقتل المزارع متأثرًا بإصابته في الحال.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، ومأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بنشوب مشاجرة بين شخصين جيران بالقرب قرية دقلت التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ، نتج عنها إقدام شخص على قتل جاره بطلقة من سلاح ناري، حيث نشبت مشادة بينهما نتج عنها إطلاق المتهم عيارًا ناريًا تسبب في مقتل المزارع متأثرًا بإصابته في الحال.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، برئاسة الرائد رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، لموقع البلاغ وتبين وفاة "خ. ع"، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر وبسؤال أهلية المتوفى اتهموا جاره بالتسبب في وفاته ومقتله، وذلك على خلفية خلافات بينهما على ري الأرض الزراعية، ونشوب أكثر من مشاجرة بينهما آخرها التي تسببت في وفاته.

فيما أكدت تحريات ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ، صحة ما ورد من تحريات حيث تبين أن المتهم يدعى "ع. ز"، حيث جرى ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على جهات لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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