تخوفات عالمية.. الكوارث الطبيعية تتسبب فى 120 مليار دولار خسائر

كشف شكيب أبوزيد، أمين اتحاد التأمين العربي، عن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الكوارث الطبيعية تكاثرت وتيرتها على مستوى العالم حاليًا مثل الزلازل والسيول والفيضانات والعواصف المدارية وغيره.

وأضاف أن الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر كبيرة جدًا لشركات التأمين في جميع دول العالم، حيث تسببت في خسائر مادية في النصف الأول من عام 2023 بلغت 120 مليار دولار، 45 مليار دولار منها كان ناتجا عن الزلزال الذي حدث في كل من سوريا وتركيا.

وأشار إلى أن العواصف التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية تسببت في خسائر كبيرة جدًا لشركات التأمين وذلك لأن نسبة التأمين هناك عالية.

وأوضح أن هناك تخوفات لدى المختصين في شركات التأمين من حدوث زلازل في الفترة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان لأن هذه الأماكن هي الأكثر عرضة للزلازل.